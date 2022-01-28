Севастополь, 28 января, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Документация по планировке территории в районе музея-заповедника «Херсонес Таврический» утверждена постановление правительства Севастополя на заседании 27 января, сообщили в пресс-службе правительства региона. Работы по созданию парка планируется проводить в пять этапов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Херсонес Таврический

«Первый этап включает в себя размещение детского художественно-эстетического центра, а также комплекс работ по размещению следующих объектов: филиала международного детского центра «Артек», контрольно-пропускного пункта, подъездной дороги и котельной. На втором этапе предполагается размещение Международного Археологического центра и Музея Античности и Византии, а также подземного паркинга», — рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

Третий этап работ предусматривает строительство Музея истории Крыма, а также квартала-реконструкции древнего города, который будет включать сувенирные лавки, ремесленные мастерские и мини-музеи. На четвертом этапе планируется создание Музея христианства, подземного и наземного паркинга, двух корпусов туристического центра будет выполнено на четвертом этапе создания парка. На последнем, пятом этапе, будут проводиться работы по примыканию планируемой дорожной сети к существующей городской.

Как отметил Жукалов, общая территория парка составит 24 га, половина из них будет отведена под зеленые насаждения. Он также сообщил о разработке концепции по сохранению объектов культурного наследия — береговых батарей №12 и №13. Также проектом предусмотрено сохранение жилых многоквартирных домов по ул. Древней.

Как сообщало ИА REGNUM, концепция проекта историко-археологического парка «Херсонес Таврический» была официально представлена в августе 2021 года. Проект предполагает. Что под музейные площади будет отведено около 45 тысяч кв. м. Сроком завершения работ назывался 2024 год.