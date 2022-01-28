Сеул, 28 января 2022, 10:45 — REGNUM Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» номинирован на кинопремию Гильдии продюсеров США (PAG Awards). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей гильдии.
Согласно опубликованным данным, южнокорейский сериал претендует на премию имени Нормана Фелтона за выдающееся продюсирование драматического сериала. Главными конкурентами южнокорейской картины в данной номинации станут «Рассказ служанки», «Утреннее шоу», «Наследники» и «Йеллоустон».
Отметим, что это первый случай, когда сериал не на английском языке номинирован на награду PGA.
Церемония награждения состоится 19 марта.
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