Сеул, 28 января, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» номинирован на кинопремию Гильдии продюсеров США (PAG Awards). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей гильдии.

Кадр из мини-сериала «Игра в кальмара»

Согласно опубликованным данным, южнокорейский сериал претендует на премию имени Нормана Фелтона за выдающееся продюсирование драматического сериала. Главными конкурентами южнокорейской картины в данной номинации станут «Рассказ служанки», «Утреннее шоу», «Наследники» и «Йеллоустон».

Отметим, что это первый случай, когда сериал не на английском языке номинирован на награду PGA.

Церемония награждения состоится 19 марта.

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