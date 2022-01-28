Якутск, , 11:00 — REGNUM Ответственность владельцев собак в Якутии повысят, а численность животных будут строго регулировать. Такое решение принято в органах исполнительной власти республики, сообщило 28 января ЯСИА.

Хаски. Собака skeeze

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Департамент ветеринарии региона разрабатывает нормативы по подсчёту количества собак и методику для определения степени их агрессивности.

«Это основные параметры, согласно которым можно будет точно определить необходимый объем ресурсов для работы в каждом муниципалитете и параметры эффективности их использования. Параллельно ведется разработка нормативно-правовых актов по введению обязательной регистрации домашних животных, штрафных санкций за нарушение правил их содержания. Владельцам собак нужно вовремя ставить обязательные прививки, не допускать самовыгула и появления нежелательного потомства, тем самым обеспечивая безопасность окружающих», — отметил заместитель председателя правительства республики Михаил Никифоров.

Ещё две задачи по работе с безнадзорными животными — добиться софинансирования строительства приюта и увеличить темпы стерилизации собак.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Якутска Евгений Григорьев заявил, что отлов, содержание и строительство приютов для бездомных собак не должны осуществляться только на муниципальные деньги. Мэр подчеркнул, что у города много первоочерёдных задач, которые необходимо финансировать, и Якутск уже давно перешагнул по расходам на решение проблемы бродячих собак размер выделенных субвенций.