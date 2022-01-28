Якутск, 28 января 2022, 11:00 — REGNUM Ответственность владельцев собак в Якутии повысят, а численность животных будут строго регулировать. Такое решение принято в органах исполнительной власти республики, сообщило 28 января ЯСИА.
Читайте также: Государство должно взять на себя содержание отловленных собак — мэр Якутска
Департамент ветеринарии региона разрабатывает нормативы по подсчёту количества собак и методику для определения степени их агрессивности.
Ещё две задачи по работе с безнадзорными животными — добиться софинансирования строительства приюта и увеличить темпы стерилизации собак.
Как сообщало ИА REGNUM, мэр Якутска Евгений Григорьев заявил, что отлов, содержание и строительство приютов для бездомных собак не должны осуществляться только на муниципальные деньги. Мэр подчеркнул, что у города много первоочерёдных задач, которые необходимо финансировать, и Якутск уже давно перешагнул по расходам на решение проблемы бродячих собак размер выделенных субвенций.