Москва, , 10:45 — REGNUM Основная причина того, что в РФ объем наличных денег в обращении вырос в 2021 году на 5%, — это рост денежной массы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

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«ЦБ России, как и все остальные, напечатал много денег и раздал миллиардные кредиты, создав ситуацию мягкой денежно-кредитной политики. Это и сказалось на росте и наличных денег в том числе. И именно этот рост денежной массы вызвал, помимо прочего, сумасшедший рост инфляции и рост цен абсолютно на все в России. И именно поэтому наш ЦБ начал переход к жёсткой денежно-кредитной политике и росту ставок, что уменьшает объем денег, — сказал Головченко. — Сейчас деньги абсорбируются на счетах и депозитах. Мы видим, как население понесло деньги в банки под высокие проценты. И именно по этой же причине мы ожидаем спада инфляции в 2022 году».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России в 2021 году объем находящихся в обращении наличных денег вырос на 0,7 трлн рублей.

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