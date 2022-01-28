Париж, , 10:44 — REGNUM Согласно национальному институту статистики и экономических исследований (INSEE), ВВП Франции вырос на 7% по сравнению с 2020 годом, сообщает Le Figaro.

Французский флаг Cyril Plapied

Это самый высокий рост ВВП, зарегистрированный за 52 года во Франции.

В своем последнем прогнозе, датированном серединой декабря, национальный институт статистики ожидал роста на уровне 6,7% в 2021 году, что соответствует прогнозу Банка Франции и подтверждает восстановление французской экономики в конце 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, во время празднования 77-й годовщины освобождения нацистского лагеря Освенцим, президент Франции Эммануэль Макрон призвал продолжать воплощать в жизнь память о жертвах Холокоста.

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