Магадан, , 10:56 — REGNUM В Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего работника АО «Павлик», который подозревается в нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ Колымы.

Карьерный самосвал БелАЗ-75137 грузоподъемностью 130-136 тонн Belaz.by

Читайте также: В Благовещенске на придомовой территории машина задавила ребёнка

По версии следствия, 25 декабря подозреваемый, управляя внедорожным самосвалом, вывозил горную массу в открытом карьере предприятия в черте Тенькинского городского округа.

Водитель не убедился в отсутствии посторонних лиц около самосвала и начал движение, в ходе которого наехал на работника рудника — участкового маркшейдера. Мужчина скончался от полученных травм.

Проводятся следственные действия по сбору доказательств и установлению всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Амурской области произошло ДТП с участием ребёнка. Под колёса автомобиля 27 января попал мальчик шести лет.