Владивосток, 28 января, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Владивостокский морской торговый порт отказался от претензий к регби-клубу «Владивостокские тигры». Арбитраж Приморского края прекратил производство по делу об истребовании дорогостоящего внедорожника, передаёт ИА REGNUM.

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Суд также отменил обеспечительные меры в виде запрета распоряжаться данным имуществом. Причины отзыва иска ПАО не сообщаются.

Напомним, иск к АНО по развитию и организации культуры и спорта «Регбийный клуб «Владивостокские тигры», учреждённой в 2019 году, был подан в ноябре 2021 года. В основе спора лежали права на автомобиль Land Cruiser 200, который клуб ранее получил в аренду с возможностью выкупа. Автомобиль был передан в пользование в сентября 2020 года.

Истец требовал вернуть транспортное средство по адресу стивидора.