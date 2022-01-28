Москва, 28 января, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Февральские фьючерсы на нефть марки Brent 27 января передвинули максимумы октября 2014 года до зоны $89,70 за баррель, хотя к концу дня растеряли практически все заработанное и закрылись ниже уровня $89, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

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«Сегодня, 28 января, котировки торгуются без четко заданного вектора движения, но продолжают удерживаться на высоких позициях.

Рынок продолжает получать подпитку со стороны все более явных признаков того, что предложение не поспевает за спросом, который вопреки опасениям и пандемии остается высоким и устойчивым, тогда как странам ОПЕК+ определенно не хватает мощностей для выполнения условий сделки, которые предполагают наращивание добычи на 400 тыс. баррелей в день ежемесячно.

Тот факт, что Brent выстояла, несмотря на ястребиный тон ФРС и ралли доллара по всему спектру рынка, говорит о намерении покупателей и далее толкать цены вверх, в направлении отметки $100.

Такой рост снова пророчат крупные банки, включая Goldman и тем самым придают рынку дополнительный импульс.

Сегодня спрос на риск восстанавливается, игроки приходят в себя после нового обвала рынков в ответ на итоги заседания Федрезерва США, что теоретически способствует новому рывку нефтяных цен в северном направлении.

Однако также не исключено, что перед уходом на выходные трейдеры решат частично зафиксировать прибыль на столь привлекательных и высоких уровнях.

Так, в ближайшей перспективе нельзя исключать отката под отметку $77 с последующим забегом к новым вершинам», — пояснил эксперт.

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