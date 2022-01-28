Барселона, Испания, , 10:42 — REGNUM Парламент Каталонии отклонил предложение партии «Граждане» (Ciudadanos), призывающее правительство выполнить решение суда о том, что как минимум 25% учебных часов в образовательных учреждениях должно преподаваться на испанском языке. Об этом пишет агентство EFE.

Каталония Christine Vaufrey

Дебаты на соответствующую тему вызвали острый спор в парламенте.

Ранее Высокий суд Каталонии объявил о начале действия положения, предусматривающего проведение не менее 25% уроков на кастильском языке в каталонских школах. Суд дал Женералитату Каталонии десятидневный срок для начала применения положения.