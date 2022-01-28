Бухарест, , 10:42 — REGNUM Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиас Корманн посетит 28 января Румынию с рабочим визитом, в ходе которого проверит готовность вступления Бухареста в указанную структуру. Об этом 28 января сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По официальным данным, руководитель М. Корманн проведет переговоры с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и премьер-министром страны Николае Чукэ.

Стороны обсудят перспективы скорейшей интеграции румынского государства в ОЭСР, а также возможности выделения Бухаресту дополнительных международных инвестиций.

«Вступление Румынии в Организацию введет нас в клуб избранных экономик мира», — резюмировал 27 января глава румынского МИД Богдан Ауреску. — С технической точки зрения Бухарест является лучшим кандидатом на вступление в ОЭСР».

При этом на вопрос, в чем заключатся преимущества Румынии в данном контексте, он не пояснил.

Напомним, в ОЭСР, считающуюся объединением развитых экономических государств, входят 38 стран мира. На долю участников структуры приходится около 60% мирового ВВП.