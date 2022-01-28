Вашингтон, 28 января, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Американский актёр Арнольд Шварценеггер поделился с поклонниками постером нового проекта. Он опубликовал изображение 27 января в личном Twitter-аккаунте.

Gage Skidmore Арнольд Шварценеггер

https://twitter.com/Schwarzenegger/status/1486761095356248064

На постере Шварценеггер предстаёт в образе древнегреческого бога неба, грома и молний. «Zeus», — указано на фотографии, однако неизвестно, это название проекта или лишь персональный постер. Подписчики актёра гадают, что же за фильм анонсировал Шварценеггер.

«Нигде не могу найти ни йоты информации об этом фильме», — жалуется Jordan.

«Выглядит как очередное «imdb 5.5» кино», — считает Адам Жоржович.

«Надеюсь, это долгожданный ремейк «Геркулеса в Нью-Йорке»!» — вспомнила пользователь с ником Jenn Twerking on my Hot Chip! Womp Womp! о первом фильме Шварценеггера, вышедшем в 1970-м году.

Добавим, что премьера проекта запланирована на февраль 2022 года. Однако точная дата выхода пока неизвестна.