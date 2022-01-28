Симферополь, 28 января, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Бывший прокурор Крыма, экс-депутат Государственной думы Наталья Поклонская («Единая Россия») высказалась по поводу готовящихся изменений в конституцию Республики Крым. Об этом она заявила 28 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наталья Поклонская

«Какие прекрасные изменения в Конституцию Крыма предложил парламент республики! Например, возможность одним лицом замещать должность главы Крыма более двух сроков подряд. Или исключить процедуру согласования кандидатуры прокурора Крыма с главой и Госсоветом республики», — написала на своей странице в Facebook Поклонская.

Она отметила, что предлагаемые изменения, в частности, позволяют прокурору осуществлять надзорную деятельность «беспристрастно и реагировать на любые нарушения закона (без получения одобрения в кабинете у главы), которые допускаются (гипотетически) его окружением или (чего не может быть, конечно, просто фантазия) руководством республики». Однако предположила, что если такой прокурор найдётся, то продержится в кресле он недолго.

Также экс-прокурор Крыма сообщила, что «однозначно поддерживает» инициативу о возможности бессрочного нахождения в должности главы Крыма одного и того же лица.

«Авторитет Сергея Аксёнова и его окружения незыблем и не подлежит сомнению. Просто нецелесообразно. Радуюсь со всеми за такие нужные и своевременные перемены. Спокойно, надолго и стабильно — причём у всех», — написала Поклонская.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госсовет Республики Крым сообщил о подготовке изменений в конституцию республики. В частности, предполагается исключить ограничения по замещению должности главы региона одним лицом более двух сроков подряд, уточнить требования к кандидату на должность главы Крыма, исключить процедуру согласования кандидатуры прокурора Крыма с главой РК и Государственным советом.