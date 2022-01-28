Уфа, 28 января, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту возгорания на крупном предприятии, в результате которого погибли две сотрудницы, возбуждено в Уфе. Об этом 28 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

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По версии следствия, 17 января 2022 года в бензопромывочном отделении цеха ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение во время проведения работ по промывке авиационных деталей произошло воспламенение парогазовоздушной смеси. В результате две сотрудницы предприятия 30-и и 46-и лет получили ожоги от 80 до 90% поверхности тела. Женщин срочно доставили в медучреждение.

Сообщается, что спустя пять дней в больнице скончалась 46-летняя сотрудница. Еще через шесть дней поступила информация о смерти второй сотрудницы.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека

Следователи устанавливают все причины и условия, которые способствовали произошедшему. Во время расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, которые ответственны за соблюдение требований охраны труда при выполнении этого вида работ на предприятии.