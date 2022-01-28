Горки-9, Московская область, , 10:48 — REGNUM Причастные к пыткам заключённых должны быть осуждены, при этом сами места заключения нужно сделать более современными. Об этом зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью российским СМИ.

Колония Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

Он отметил, что вскрывшиеся факты пыток в местах лишения свободы — это действительно вопиющие случаи, и выразил надежду, что все заведённые уголовные дела будут доведены до конца. Лиц, совершивших преступления, нужно привлечь к уголовной ответственности.

«Там просто другого быть не должно», — подчеркнул замглавы Совбеза.

По словам Медведева, пенитенциарная система должна меняться и становиться более современной, это очевидно. Вопрос здесь не только идеологический, но и финансовый. Изменения требуют больших денег, например, для перестраивания СИЗО и колоний по современному образцу, но этим обязательно нужно заниматься.

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