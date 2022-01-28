Тбилиси, 28 января, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Чартерный авиарейс из Тбилиси в Москву, назначенный на утро 28 января, отменили за 20 минут до отправления. Об этом телеканалу «Мтавари архи» сообщил основатель компанией Georgian Airways Тамаз Гаиашвили.

(сс) BriYYZ Самолет авиакомпании «Georgian Airways»

По его словам, полёт пришлось отменить, так не пришло подтверждение из России. Глава компании считает, что это произошло из-за чрезмерного внимания к рейсу, который возник в СМИ.

«Поднялась такая шумиха, что это вызвало серьёзные проблемы. Журналисты подняли шум, и рейс был отменен», — сказал глава компании.

Стоит отметить, что все билеты на рейс из Тбилиси в Москву были раскуплены заранее. За перелёт нужно было заплатить от 620 до 718 лари или от $200 до $230. Это в три с лишним раза меньше, чем на маршруте с пересадкой в Ереване, по которому обычно летают самолёты Georgian Airways в Россию.

Напомним полёты самолетов между Грузией и Россией были запрещены после инцидента 20 июня 2019 года в Тбилиси. Тогда в парламенте Грузии проходило заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Её председателя, депутата Госдумы России от КПРФ Сергея Гаврилова, посадили в кресло спикера парламента. Грузинские депутаты от оппозиции заявили, что это оскорбляет Грузию и собрали сторонников на антироссийскую акцию, которая закончилась беспорядками. Российская делегация спешно покинула страну.