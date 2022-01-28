Пермь, 28 января, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Перми приостановлена работа торгового центра «Карнавал». Здание опечатано. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

Pixabay.com Торговый центр

Ранее в суд обратилась прокуратура. Причиной стали многочисленные нарушения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, выявленные в здании торгового комплекса.

Судебная инстанция удовлетворила требования надзорного ведомства. В УФССП поступил документ, подлежащий немедленному исполнению. Судебные приставы оперативно выехали на объект. Посетителям и персоналу центра пришлось покинуть здание, после чего помещения были опечатаны.