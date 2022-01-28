Североморск, Мурманская область, , 10:37 — REGNUM Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Северного флота (СФ) ВМФ России в рамках арктических учений провёл в Баренцевом море артиллерийские стрельбы. Об этом 28 января сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Mil.ru

Экипаж боевого корабля в закрытых для гражданского судоходства полигонах флота выполнил практические стрельбы из артиллерийского комплекса по морским и воздушным мишеням.

пресс-служба СФ «По замыслу учений корабль провёл отражение атаки катеров и средств воздушного нападения условного противника».

В учениях флота с Арктической экспедиционной группировкой сил и войск, которые проводятся под руководством командующего СФ адмирала Александра Моисеева, задействовано до 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения флота, до 20 самолётов и вертолётов, около 140 единиц боевой и специальной техники и порядка 1200 человек личного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, в Баренцево море для проведения учений с Арктической экспедиционной группировкой вышел отряд кораблей Северного флота ВМФ России.

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