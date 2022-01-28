Берлин, , 10:36 — REGNUM Германия, также как и другие страны — участницы Евросоюза, приняла решение не сокращать персонал своего посольства в Киеве для того, чтобы «не дестабилизировать» ситуацию на Украине. Об этом 28 января сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью медиагруппе Funke.

Анналена Бербок

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По словам главы МИД Германии, Берлин осуществляет постоянный мониторинг ситуации в области безопасности в разных местах, включая Украину.

«Как и наши партнеры по ЕС, в настоящее время мы решили не сокращать персонал посольства в Киеве. Сейчас крайне важно не дестабилизировать Украину», — сказала она.

Также Бербок отметила, что, по ее мнению, если «экономические игроки почувствуют, что ситуация на Украине в целом небезопасна или нестабильна», уменьшится их готовность к инвестициям в этой стране, что, как считает глава МИД ФРГ, «сыграло бы на руку» Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что в настоящее время Североатлантический альянс (НАТО) не собирается принимать Украину в свой состав.