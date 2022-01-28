* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:36 — REGNUM «Дом свободы слова Афганистана» назвал отмену талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пресс-конференции Федерации журналистов и СМИ Афганистана явным нарушением свободы слова и заявил, что это действие противоречит обещаниям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), данным ими на саммите в Осло. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International. Пресс-конференция должна была состояться в Кабуле 26 января.

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В заявлении «Дома свободы слова» говорится, что на пресс-конференции должны были быть объявлены результаты первого опроса, содержащего информацию о положении журналистов, доступе к информации и избиениях журналистов в Афганистане после 15 августа 2021 года.

По данным «Дома свободы слова», встреча была отменена под давлением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и по их устному распоряжению.

«Перед началом мероприятия несколько боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ворвались в помещение и вынудили членов федерации отменить пресс-конференцию, угрожая им и оказывая на них давление», — говорится в сообщении.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) одновременно задержали трех журналистов на основании своих разведданных. В заявлении говорится, что действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) явно противоречат обещаниям, данным их представителями на саммите в Осло.

Ранее Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) заявила, что запрет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на проведение пресс-конференции является ограничением свободы слова.

«Дом свободы слова» призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не нарушать свободу слова и избегать нагнетания атмосферы террора. Он также призвал международное сообщество, миссию ЕС в Кабуле и UNAMA «использовать дипломатические каналы для предотвращения подавления людей».