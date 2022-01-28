Москва, 28 января 2022, 10:36 — REGNUM Часть элиты России, нацеленная на вхождение в Запад на любых, даже самых унизительных и самоубийственных условиях, хочет большой войны, за которой на (ядерных?) обломках России она будет собирать дружественное западу нечто, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.
Кургинян отметил, что еще в начале 2000-х годов, когда только-только начались обострения между Россией и Западом, обусловленные политическим курсом Владимира Путина, и которые вылились в знаменитую Мюнхенскую речь, в определённых кругах бытовало расхожее мнение о необходимости снять противоречия с Западом через разрушение путинской системы.
Он уточнил, что фантасты Стругацкие были тесно связаны с КГБ СССР и лично главой пятого управления Филиппом Бобковым. Именно по аналитическим запискам КГБ писались ряд знаковых произведений фантастов. Поэтому сам жанр научной фантастики — это в большей степени моделирование будущего, нежели художественные изыски, заметил эксперт.
По его словам, он тогда подумал, является ли это мнение мнением каких-то коллективных «мудрецов», которые хотели бы вхождения России в Запад на любых условиях, или же это частное мнение писателя, который уже не различает реальность и научную фантастику. Поэтому, России нужен Крым 2.0, а не Хонти с Пандеей 2.0. Поэтому, Россия должна ответить Западу очень убедительно и четко, впечатлив отсутствием издержек, а потом, понимая, что нас еще сильнее зажмут в клещи со всех сторон, начать глубочайшие изменения, превращающие страну в ценностно-отличную от Запада цивилизацию. А признаков этого пока еще нет.