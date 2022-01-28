Москва, 28 января, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Часть элиты России, нацеленная на вхождение в Запад на любых, даже самых унизительных и самоубийственных условиях, хочет большой войны, за которой на (ядерных?) обломках России она будет собирать дружественное западу нечто, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.

ИА REGNUM Сергей Кургинян

Кургинян отметил, что еще в начале 2000-х годов, когда только-только начались обострения между Россией и Западом, обусловленные политическим курсом Владимира Путина, и которые вылились в знаменитую Мюнхенскую речь, в определённых кругах бытовало расхожее мнение о необходимости снять противоречия с Западом через разрушение путинской системы.

«Я помню, что в ту эпоху уже забытый всеми либеральный просвещенный историк, философ и общественный деятель Юрий Афанасьев выступил с возмущенным письмом, в котором сказал, что мы снова лезем не туда, мы должны хоть на четвереньках, но в запад, мы делаем фундаментальную ошибку, это безобразие и так далее. На это письмо ответил известный фантаст по фамилии Стругацкий. В его ответе явно содержалась отсылка к произведению «Обитаемый остров», — заявил Кургинян.

Он уточнил, что фантасты Стругацкие были тесно связаны с КГБ СССР и лично главой пятого управления Филиппом Бобковым. Именно по аналитическим запискам КГБ писались ряд знаковых произведений фантастов. Поэтому сам жанр научной фантастики — это в большей степени моделирование будущего, нежели художественные изыски, заметил эксперт.

«Стругацкий очень восторженно поддержал позицию «дорого Юрия», но сказал, что эта позиция может стать политически-актуальной только в случае, если Россия проиграет серьезную войну. Имелось в виду нечто типа того, что в романе «Обитаемый остров» именуется войной между Хонти и Пандеей. А по ту сторону этой войны — системный кризис, мятеж, коллапс и там дальше можно будет все разруливать в совершенно прозападном духе как бы на руинах политической системы», — продолжил Кургинян.

По его словам, он тогда подумал, является ли это мнение мнением каких-то коллективных «мудрецов», которые хотели бы вхождения России в Запад на любых условиях, или же это частное мнение писателя, который уже не различает реальность и научную фантастику. Поэтому, России нужен Крым 2.0, а не Хонти с Пандеей 2.0. Поэтому, Россия должна ответить Западу очень убедительно и четко, впечатлив отсутствием издержек, а потом, понимая, что нас еще сильнее зажмут в клещи со всех сторон, начать глубочайшие изменения, превращающие страну в ценностно-отличную от Запада цивилизацию. А признаков этого пока еще нет.

«В лучшем случае мы расплевываемся с Западом как обиженная жена в условиях развода. А чаще ведем себя как обиженная жена, надеющаяся, что все-таки муж вернется. «Мой муж негодяй, верните моего мужа». Это поведение приемлемо при низком градусе конфликта. Если конфликт нарастает, оно становится самоубийственным. Нужно вовремя опомниться», — продолжил Кургинян.