Челябинск, 28 января, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Челябинске задержан ранее судимый гражданин, который пытался взломать банкомат и похитить деньги. Об этом сообщает областной главк МВД.

40.мвд.рф Банкомат

По данным полиции, мужчина 1969 года рождения покушался на устройство по улице Героев Танкограда. Однако взломать банкомат монтировкой ему не удалось и он сбежал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий его личность была установлена. Сейчас он находится под домашним арестом. Ему грозит до десяти лет колонии.