Артём, Приморский край, 28 января, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Артёме завершено расследование уголовных дел в отношении трёх граждан — двух взяткодателей и посредника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 января в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Наталья Диева Бумажный сертификат

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Летом 2021 года один из обвиняемых в ходе личной встречи со своим знакомым договорился о передаче через него взятки в 16 тыс. рублей сотрудникам медучреждения за изготовление сертификатов прививок от COVID-19 c QR-кодами для своих дочерей. По договоренности деньги были перечислены на счет банковской карты посредника и впоследствии переданы исполнителям «заказа».

Второй взяткодатель, действуя по аналогичной схеме в октябре 2021 года, передал 32 тыс. рублей посреднику за фиктивные сертификаты для себя, супруги и родителей.

Уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением будут направлены в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области выявлены случаи фиктивной ковид-вакцинации. Только в январе в одном из медучреждений было выдано 47 таких документов.