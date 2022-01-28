Владикавказ, 28 января, 2022, 10:31 — ИА Регнум. На Транскавказскую магистраль (Транскаме) сошла лавина, перекрыв единственную дорогу, связывающую Россию и Южную Осетию. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

Greg L. Wright Лавина

По данным ведомства, движение на участке «п. Бурон — Рокский тоннель» запрещено с 08:00 мск 28 января.

Также сообщается, что в горах Северной Осетии объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, Транскам — это единственная дорога, соединяющая Россию с Южной Осетией. Зимой трассу из-за непогоды могут перекрывать на несколько дней.