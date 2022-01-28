Вашингтон, , 10:28 — REGNUM В ходе своего телефонного разговора с министром национальной обороны Румынии Василе Дынку глава минобороны США Ллойд Остин обсудил с ним ситуацию вокруг Украины. Об этом 28 января сообщает пресс-служба Пентагона.

Ллойд Остин (сс) Senior Airman Perry Aston

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«В ходе первого телефонного разговоры между главой Пентагона и министром национальной обороны Румынии оба лидера обменялись взглядами по усилению сдерживания на восточном фланге НАТО, выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, указывается, что также Дынку и Остин в ходе беседы отметили важность дальнейшего единства альянса в рамках Североатлантического блока (НАТО).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Белого дома Джо Байдена за поддержку независимости страны и поставки оружия Киеву.