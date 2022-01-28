Мадрид, , 10:27 — REGNUM Испания всегда работает с государствами Латинской Америки и странами Карибского бассейна «независимо от политической окраски» их правительств. Об этом в интервью агентству EFE заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Хосе Мануэль Альбарес Exteriores.gob.es

«Разные граждане Латинской Америки выбирают [свои правительства], и Испания всегда работает с любым правительством, независимо от политической окраски, с самыми благими пожеланиями и в усиленном режиме», — заявил Альбарес.

Соответствующее заявление министр сделал в Гондурасе, где он присутствовал на церемонии инаугурации избранного президента страны Сиомары Кастро.