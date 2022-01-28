Орск, Оренбургская область, 28 января, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области вынесен приговор 20-летней жительнице за покушение на сбыт наркотика. Девушка получила реальный срок. Об этом сообщает областная прокуратура.

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Установлено, что летом 2021 года орчанка получила от неустановленного лица информацию об адресе оптовой закладки наркотика. Девушка планировала забрать партию наркотического средства, а впоследствии реализовать ее наркоманам через тайники-закладки на территории Орска. Преступный замысел не был реализован, поскольку горожанку задержали правоохранители.

Суд приговорил девушку к семи годам лишения свободы. Отбывать наказание орчанка будет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.