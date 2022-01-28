Киев, 28 января, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Киев согласился на помощь со стороны Великобритании в развитии военно-морских сил Украины. Кредитное соглашение между Украиной и Соединённым Королевством на сумму £1,7 млрд ($2,2 млрд) Верховная рада ратифицировала накануне, 27 ноября. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

401(K) 2012 Кредит

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Уточняется, что проект закона о ратификации рамочного соглашения между правительством Украины и правительством Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии относительно официальной кредитной поддержки развития возможностей военно-морских сил вооруженных сил Украины №0143 был принят 275 голосами депутатов.

«Рамочным соглашением предусматривается предоставление украинской стороне официальной поддержки в форме кредитов на сумму, не превышающую 1,7 млрд фунтов стерлингов или эквивалент в долларах США или евро, для финансирования реализации государственного инвестиционного проекта по поставке двух противоминных кораблей, их доставки и обслуживания», — пояснили в Раде.

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Также деньги планируется направить на строительство восьми ракетных катеров и фрегата, поставку и установку систем вооружения на имеющихся кораблях, консультационную и техническую поддержку строительства военно-морской инфраструктуры, включая доставку оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение было подписано в ноябре 2021 года. В Лондоне заявляют, что оно направлено на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и её «прав» на использование акваторий Чёрного и Азовского морей.