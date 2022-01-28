Ярославль, 28 января, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Ярославское управление ФАС повторно включило в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Ярдорремстрой» за неисполнение контракта о содержании улично-дорожной сети в Ярославле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского УФАС.

Портрет мэра в яме на Красноборской

Муниципальный контракт на 44 миллиона рублей был заключен с ООО «Ярдорремстрой» в сентябре 2021 года, в итоге работы по ямочному ремонту в Ярославле были выполнены только на сумму в 22 миллиона. В ФАС, в частности, отметили, что не был проведен ремонт улицы Красный съезд, а также не заделаны ямы на Красноборской.

«18 ноября жители Ярославля устроили акцию на Красноборской улице: в огромную яму на дороге воткнули портрет мэра города Владимира Волкова с надписью: «Спасибо мэру за дороги». Также в результате невыполнения подрядчиком своих обязательств дороги по улицам Карла Либкнехта и Жукова некоторое время были перекрыты в связи тем, что ремонтные работы так и не были закончены, а подлежащие ремонту участки дорог оставлены в непригодном для проезда состоянии» — отметили в пресс-службе Ярославского УФАС.

При рассмотрении дела о включении в реестр недобросовестных поставщиков представители подрядчика объясняли проблемы в работе неблагоприятными погодными условиями.

«Согласно действующим строительным нормам работы по укладке асфальта можно выполнять только при температуре не ниже 10 °C. При более низких температурах необходимо добавлять в асфальтобетонную смесь специальные «разогревающие» добавки, являющиеся весьма дорогими. Подрядчик же посчитал для себя излишней и неоправданной тратой расходы на данные добавки и предпочёл вообще не выполнять предусмотренные в контракте работы до повышения температуры воздуха до +10°C. Учитывая, что вся ситуация происходила в октябре и ноябре, подрядчику не удалось дождаться желаемого события», — приводят в УФАС позицию подрядчика.

Однако антимонопольщики назвали данную позицию неубедительной и повторно включили ООО «Ярдорремстрой» в реестр недобросовестных поставщиков. Отдельно туда же попали директор фирмы Константин Окунев и учредитель — Вагинак Погосян. Так же в ФАС решают вопрос о привлечении подрядчика к административной ответственности со штрафом до 66 миллионов рублей.