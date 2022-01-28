Екатеринбург, 28 января, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург столкнулись грузовой и легковой автомобили. По предварительным данным, последний выехал на встречную полосу, сообщает областное управление ГИБДД.

Mytaganrog.com ДТП

Авария произошла утром 28 января. «Шевроле» врезался в грузовик «ДАФ». Водитель легкового автомобиля погиб на месте, позже в больнице скончался месячный мальчик. Женщина и два ребёнка находятся в больнице.

По факту ДТП проводится проверка. Установлено, что пассажиры не были пристёгнуты ремнями безопасности, также не использовались детские удерживающие кресла.