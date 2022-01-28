Ростов-на-Дону, , 10:25 — REGNUM Министром региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области назначен 43-летний Дмитрий Шарков, ранее трудившийся в донском парламенте. Соответствующий указ 28 января подписал донской губернатор Василий Голубев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Правительство Ростовской области Zsro.ru

Новый управленец имеет два диплома о высшем образовании. С 2011 года Шарков руководил управлением по работе с муниципальными органами в министерстве внутренней и информационной политики Ростовской области, которое было впоследствии упразднено. Затем возглавлял донское управление региональной и муниципальной политики, руководил аппаратом Законодательного собрания Ростовской области.

ИА REGNUM сообщало, что в начале декабря 2021 года в правительстве Ростовской области были упразднены три управления, а на их основе создано министерство региональной политики и массовых коммуникаций. Ведомству переданы функции в сфере информационной политики, взаимодействия с органами местного самоуправления, социально-политических коммуникаций.

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