Париж, 28 января, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Во время празднования 77-й годовщины освобождения нацистского лагеря Освенцим, президент Франции Эммануэль Макрон призвал продолжать воплощать в жизнь память о жертвах Холокоста, передает BFM TV.

Elle.fr Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон зажег огонь под Триумфальной аркой вместе с двумя гражданами, пережившими Холокост.

Глава государства особо настаивал на необходимости коллективных усилий.

Европейская комиссия представила в октябре прошлого года стратегию по борьбе с антисемитизмом.

https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1486773520076050432

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным общественного здравоохранения Франции, в стране за сутки выявили более 392 000 случаев заражения коронавирусом.