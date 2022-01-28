Москва, , 10:23 — REGNUM В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Москвы завершена модернизация одной из старейших электроподстанций «Троицкая», сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Электроэнергия Forbes.ru

Подстанция «Троицкая» мощностью 110 кВ была построена в 1941 году. Энергетики заменили устаревшие масляные выключатели на современные, более надежные вакуумные.

Реконструкция подстанции повысит качество и надежность электроснабжения 60 тыс. потребителей городского округа Троицк, двух поселений и 15 промышленных и социальных объектов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в октябре 2019 года нала работу электроподстанции «Хованская», которая стала самым крупным питающим центром Новой Москвы.

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