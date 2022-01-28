Афины , 28 января, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Начальные и средние школы в регионе Аттика останутся закрытыми в пятницу, 28 января. Об этом передает AMNA.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Решение принято региональным директором Йоргоса Патулиса по согласованию с мэрами 66 населенных пунктов крупнейшего региона Греции. Причина такого шага — последствия снежной бури, в том числе проблемы, вызванные холодами, и вопросы транспортной безопасности.

Решения о том, следует ли вновь открывать детские сады и дошкольные учреждения, принимаются муниципальными властями.

Снежная буря «Элпис» обрушилась на Грецию 24 января, Аттика оказалась в числе наиболее пострадавших от стихии регионов.