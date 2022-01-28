Москва, 28 января, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Рэпер Влади (Владимир Лешкевич), участник группы «Каста», представил клип на песню «Статья, которой нет». Ролик доступен на YouTube-канале музыканта с 27 января.

Цитата из к/ф «Немыслимое» реж Грегор Джордан. 2010. США Пытка электричеством

В самом начале клипа зрителей предупреждают о содержании в нём сцен насилия — все кадры являются записями художественной съёмки. В создании видео приняла участие правозащитная организация «Комитет против пыток» — она предоставила данные о пытках, происходивших со слов заявителей. «Мы боремся за то, чтобы незаконное насилие в полиции и тюрьмах стало видимым, его перестали прятать за размытым и не отражающим сути «превышением должностных полномочий», а виновные в пытках несли неотвратимое наказание», — говорится в подписи к клипу.

Добавим, что за сутки ролик на песню «Статья, которой нет» посмотрели более 188 тыс. человек, а 28 тыс. из них поставили клипу отметку «мне нравится». Благодаря этому видео попало в русскоязычные тренды YouTube.