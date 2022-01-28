Уфа, , 10:28 — REGNUM Трех жителей Уфы обвинили в мошенничестве на общую сумму свыше 25 млн рублей в Башкирии. Об этом 28 января сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Цистерны Александр Латышов © ИА Красная Весна

По версии следствия, летом 2020 года фигуранты уголовного дела, действуя от имени общества с ограниченной ответственностью «Гермес», сообщили представителям ООО «Гайрат-82» недостоверную информацию о возможности поставки крупной партии углеводородных сжиженных газов.

В материалах дела указано, что впоследствии между фирмами был заключен контракт на поставку топлива.

«Сообщники не исполнили взятые на себя обязательства и похитили денежные средства ООО «Гайрат-82», причинив ущерб на общую сумму более 14,8 млн рублей. Кроме того, один из обвиняемых, будучи заместителем директора ООО «Нефте-Сервис», в феврале 2020 года под предлогом поставки ООО «YUSUF BOBO FAYZ» 260 тонн дизельного топлива похитил свыше 11 млн рублей», — сообщает пресс-служба.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Свою вину фигуранты уголовного дела не признали. Материалы дела направлены в Советский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу.