Горки-9, Московская область, , 10:28 — REGNUM Россия — одновременно и консервативная, и весьма современная страна, всех жителей которой объединяют общие ценности. Об этом зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью российским СМИ.

Дмитрий Медведев Archive.government.ru

По его словам, следует учитывать довольно существенные различия в представлениях о допустимом. Границы возможного в Москве или Петербурге отличаются от существующих на Кавказе.

«Мы разная страна: в чем-то консервативная, в чем-то весьма современная», — сказал Медведев.

Он отметил, что при разных социальных привычках всех российских граждан объединяет набор общих ценностей. Это любовь к близким, семейные ценности, необходимость развития, стремление к успеху и благополучию, патриотизм.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев призвал избегать шуток, оскорбляющих какой-либо из многочисленных народов РФ.

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