Ташкент, , 10:20 — REGNUM За последние годы товарооборот Узбекистана и Индии увеличился почти в два раза, количество совместных предприятий возросло до 400. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 января принял участие в первом саммите «Индия — Центральная Азия», состоявшемся в формате видеоконференции.

По итогам саммита отмечается, что с Индией реализуются крупные инвестиционные проекты, успешно развивается кооперация Андижанской области со штатом Гуджарат.

«В целях стимулирования прямых контактов на уровне бизнеса и регионов, выявления новых точек роста в сфере инвестиций и торговли на саммите отмечена важность придания динамики деятельности Делового совета «Индия — Центральная Азия», — говорится в сообщении.