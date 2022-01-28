Благовещенск, , 10:24 — REGNUM В Благовещенске произошёл крупный пожар в цехе по производству металлоконструкций. Возгорание сопровождалось выходом густого чёрного дыма из-под крыши здания. В огне никто не пострадал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 января в пресс-службе управления МЧС по региону.

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Пожарные прибыли к месту ЧП за семь минут, и через четыре минуты остановили открытое горение в здании. Пожаром было повреждено одно помещение площадью 25 кв.м. Одна из версий возникновения возгорания — аварийная работа электрооборудования.

С огнём боролись 18 человек и четыре автоцистерны. В здании сработала пожарная сигнализация, тушить возгорание сотрудники предприятия начали своими силами до приезда пожарных.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января произошёл пожар на Амурском ГПЗ в городе Свободный. Возгорание началось во время проведения пусконаладочных работ на строящемся предприятии.