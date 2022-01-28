Москва, 28 января 2022, 10:18 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 351 млн рублей для частных медицинских организаций, которые привлекаются для долговременного ухода за гражданами старше 65 лет. Об этом 28 января сообщает сайт правительства России.
Пилотный проект в этой сфере стартовал в 2020 году, сейчас в нём участвуют организации из 15 регионов страны ‑ и Мордовии, Татарии, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Кемеровской, Костромской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Ульяновской областей.
Федеральная поддержка позволит охватить патронажем 3,7 тыс. пожилых людей.