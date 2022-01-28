Москва, , 10:18 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 351 млн рублей для частных медицинских организаций, которые привлекаются для долговременного ухода за гражданами старше 65 лет. Об этом 28 января сообщает сайт правительства России.

Михаил Мишустин Government.ru

Пилотный проект в этой сфере стартовал в 2020 году, сейчас в нём участвуют организации из 15 регионов страны ‑ и Мордовии, Татарии, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Кемеровской, Костромской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Ульяновской областей.

Федеральная поддержка позволит охватить патронажем 3,7 тыс. пожилых людей.