Бай-Тайгинский район, Тыва, 28 января, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Жители сёл Шуй и Хемчик Бай-Тайгинского района Тувы объявили свои территории зоной трезвости. Таким образом сельчане надеются снизить число нарушений, связанных с употреблением спиртного, сообщает портал ТМГ.

Борьба с алкоголизмом

Члены республиканского правительства обсудили план действий с местными жителями и руководством муниципалитета. Власти региона также призвали подключиться к проекту другие поселения Тувы.

Как отмечается, глава республики Владислав Ховалыг в конце прошлого года обещал поддержку населённым пунктам, которые присоединятся к проекту «Здоровое село. Территория трезвости». В частности, сёла, достигшие реальных результатов получат 1 млн рублей на благоустройство общественных территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, алкоголь считается одним из главных зол республики — каждое второе преступление совершается пьяными людьми. В связи с этим в ноябре 2021 года прокуратура Тувы выступила против смягчения антиалкогольных мер, отметив, что это спровоцирует рост преступности.