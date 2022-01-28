Надеждинский район, Приморский край, , 10:21 — REGNUM В Надеждинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней женщины, которая обвиняется в убийстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 января в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

С ножом в руке Цитата к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания

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12 ноября 2021 года потерпевшая была в гостях у обвиняемой и её сожителя в квартире дома в посёлке Тавричанка. В ходе застолья фигурантка приревновала мужчину к гостье и выгнала из дома. Когда потерпевшая вышла из квартиры, она её догнала и нанесла удар ножом в спину.

От полученного ранения женщина скончалась. Обвиняемая избавилась от ножа, который позже полиция обнаружила.

Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего мужчины, который признался в совершении особо тяжкого преступления.