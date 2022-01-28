Саратов, , 10:21 — REGNUM Территория Саратовской области на текущей неделе оказалась в зоне атлантического, южного циклонов, а также Сибирского антициклона. Это привело к колебаниям атмосферного давления и частую смену воздушных масс, определяющих погодные условия, сообщают региональные метеослужбы.

Клод Моне. Оттепель в Ветхейле. 1880

В субботу, 29 января, в Саратовской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег. Ветер южный 3−8 м/с. Ночью температура воздуха составит —12…—17 °C, днем потеплеет до —1…—6 °C.

В воскресенье, 30 января, также вероятен небольшой снег, местами умеренный. Ветер юго-западный 6−11 м/с, местами порывами до 15−17 м/с. Температура воздуха ночью составит от 5 до 10 градусов ниже ноля, днем — 0…—5 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратове планируют распределить системы организации благоустройства города. Появятся несколько новых предприятий, которые будут прикреплены в каждом районе областного центра и займутся вопросами содержания территорий.

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