Ставрополь, 28 января, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В Ставропольском крае 27 января произошел инцидент в одном из образовательных учреждений города Михайловска. В школе №3 задержали подростка с ножом и муляжом пистолета. Задержанный является учащимся школы №20 и пришел, как он пояснил, для выяснения отношений с семиклассниками. О произошедшем рассказал глава Шпаковского округа Игорь Серов в своемInstagram.

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По словам Серова, 15-летний учащийся вместе с 18-летним товарищем намеревались объяснить семиклассникам «какие-то «понятия» — то ли тюремные, то ли воровские». Сообщника в настоящее время ищет полиция. А родным задержанного и другим взрослым глава Шпаковского округа посоветовал следить за детьми, чтобы они не совершали необдуманных действий, за которые потом придется отвечать по закону.

«Обращаясь, прежде всего, к родителям, прошу быть внимательнее к детям, их кругу общения, интересам, времяпрепровождению. Слишком многое может разрушить один неверный шаг», — заявил Серов.