Волгоград, 28 января, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Алексей Сивокоз утверждён в должности, сообщили ИА REGNUM 28 января в пресс-службе администрации региона.

Https://www.volgograd.ru/ Администрация Волгоградской области

С 2011 года Алексей Сивокоз занимался вопросами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, в том числе в должности председателя профильного комитета. С 17 декабря 2021 он был назначен врио председателя облкомприроды.

Алексей Сивокоз окончил Южно-Российский государственный технический университет по специальности «Комплексное использование и охрана водных ресурсов».