28 января 2022 | Время чтения 4 мин

От вероятного объединения ПФР и Фонда социального страхования люди в соцсетях не ждут ничего хорошего.

Светлана Шаповалова, , 11:19 — REGNUM Известие о том, что к 2023 году российское правительство планирует объединить Пенсионный фонд с Фондом социального страхования, а работодатели будут перечислять взносы за работников в единый Социальный фонд, социальные сети встретили с настороженностью и критикой. Редакции ИА REGNUM пока не удалось найти ни одного ободрительного комментария. Ниже приведены наиболее характерные суждения.

Чиновники Иван Шилов © ИА REGNUM

«Разогнать надо эти обе организации, а их руководство посадить», — предлагает Степан.

«Всё никак дармоеды не нахапаются», — замечает Гостья.

«Опять реформы для кормёжки кого-то придумал Минтруд на нашу голову. Отвечу словами из басни: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь!»» — отметил Виктор Корешков.

«Перестановка мебели», — соглашается N.

«В России, по данным Минтруда, 72 млн работающих людей на 2021 год. У них средняя зарплата 57 тысяч (по данным телевизора). Если это зарплата человеку в месяц «чистыми на руки», то получается, что с нее уже удержано в месяц примерно: пенсионный взнос — 14 400 руб., социальное страхование — 1900 руб., медицинское страхование —3400 руб. и еще НДФЛ — 8500 руб., то есть суммарно человек с такой зарплатой платит в месяц государству ~28 000 руб. Как не трудно посчитать, опираясь на данные Росстата, ~72 000 000 работающих со средней зарплатой 57 000 (не будем брать в расчет ИП и так далее — это исключения ими можно пренебречь) платят в ПФР в год ~12,5 триллиона рублей, а в ФСС 1,6 триллиона рублей.

Пенсионный фонд России Дарья Антонова © ИА REGNUM

То есть объединенный фонд будет иметь ~14 трлн поступлений ежегодно. Следует отметить, что эти средства не входят в состав так называемого бюджета РФ, они сами по себе.

Также можно отметить, что число пенсионеров около 42 млн и средняя за 2020 г. пенсия — 16,8 тыс., то есть в год 42 млн пенсионеров получают пенсии на 8,5 трлн из фонда ПФР, а в ПФР каждый год остается еще порядка 3−5 трлн профицита фонда ПФР, который растет ежегодно вместе с ростом зарплат и налогов, это колоссальные суммы, сопоставимые с 25% от бюджета РФ, которые неизвестно где и на что расходуются», — рассуждает Добропорядочный человек.

«Очередной проект по освоению бюджета РФ. Целых 10 лет чиновники-бизнесмены тянули из бюджета на реформу объединения ПФР и ФСС кучу средств… За 10 лет непосильных трудов придумали из госучреждения сделать некоммерческую организацию. Зачем?

За 10 лет придумали, как сократить издержки — на персонале, правда, в проекте о сокращении ни слова, значит, вся экономия на снижении размера оплаты труда и набора неквалифицированных сотрудников (квалифицированные не пойдут). Цель одна — привлечь бюджетное финансирование и аккуратно распилить его на этапе реформирования. Другой цели не видно в проекте», — считает Дмитрий Белов.

«Опять повышение налогов и изменение пенсионного законодательства… А существующим пенсионерам рублей по 300 добавят те люди, у которых зарплата сейчас 500 тыс. в месяц и более. И с пенсиями у них всё хорошо, не жалуются», — отмечает Никита Говорин.

«А аудит перед слиянием в ПФР и ФСС будет??? Или интересанты постараются, чтобы не было… А то ведь столько интересного и многомиллиардного вылезет наружу…» — иронизирует Василий.

«Основная масса сотрудников и ПФР, и ФСС (в сумме — более 130 тыс. человек по всей стране) при этом должны остаться на своих рабочих местах», что так скромно-то, посадите на нашу шею еще полмиллиона дармоедов, не стесняйтесь, надо же пристроить на теплое место жен, любовниц, племянниц и просто хороших людей…» — развивает тему Андрей.

Филиал Фонда социального страхования. Екатеринбург R66.fss.ru

«Долой тяготы и ответственность с государственных плеч, ура, наконец-то на наших глазах свершается чудо…» — замечает Светлана.

«Осталось отделить от государства Центробанк России — и заживем…» — поддерживает С.

«Кроме того, ведомство предлагает обязать работодателей платить социальные взносы и за сотрудников, которые работают в рамках гражданско-правовых договоров». Кто-то будет существенно меньше зарабатывать», — замечает Ольга.

«А как быть с прозрачностью пенсионных накоплений конкретного человека — где основная идея, что каждый копит на пенсию самостоятельно? Похоже, подозрения комментаторов в соцсетях о том, что всевозможные разовые выплаты и всякие разовые детские выплаты «на школу» и т. п., оплачиваемые через ПФ, идут из пенсионных денег», — отмечает Сергей Соколов.

«Очередная схема «под себя». В конечном итоге пенсии будут получать только избранные», — считает Хазар.

«Чтоб еще придумать, чтобы пенсии вообще не платить», — иронизирует Виталий.

Как сообщало ИА REGNUM, об объединении ПФР и ФСС заговорили в 2021 году. Завершить его планируют к 2023 году. Вместе с тем, по мнению депутата Госдумы Алексея Журавлёва («Родина»), ПФР надо не реорганизовывать, а упразднить.

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