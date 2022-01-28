Ташкент, 28 января, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 января принял участие в первом саммите «Индия — Центральная Азия», состоявшемся в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Prezident.uz Шавкат Мирзиёев

В мероприятии также участвовали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

Отмечается, что в сфере образования в Узбекистане успешно работают филиалы трех крупных вузов Индии, осуществляются программы создания международных школ, внедряется индийская методика языкового обучения.

«Лидер Узбекистана предложил разработать «дорожную карту», ориентированную на открытие новых университетов и центров профессионального образования, налаживание научного и академического обмена, поддержку инновационных разработок и стартапов», — говорится в сообщении.