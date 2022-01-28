Ярославль, 28 января, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Заволжский районный суд Ярославля повторно вынес обвинительный приговор по делу бывшего депутата муниципалитета, адвоката Владимира Зубкова. Об этом Владимир Зубков сообщил на своей странице в Facebook.

Страница в Facebook Владимира Зубкова Владимир Зубков

Как ранее сообщало ИА REGNUM в сентябре 2019 года Зубков был приговорён к 4 годам лишения свободы за покушение на мошенничество, поводом стала попытка адвоката взыскать с бывшего подзащитного 2 миллиона 500 тысяч рублей. По версии следствия Владимир Зубков предоставил в суд поддельные документы. 29 июня 2020 года обвинительный приговор был отменен при рассмотрении апелляции в Костромском областном суде.

Уголовное дело поступило на новое рассмотрение в Заволжский районный суд Ярославля. Процесс шел с июля 2020-го. Спустя полтора года, 28 января 2022 года экс-депутат сообщил, что ему вновь вынесли обвинительный приговор.

«Снова обвинительный приговор… Гражданско-правовые отношения вновь истолкованы как уголовное преступление», — написал Владимир Зубков.

Позже стало известно, Владимир Зубков вновь получил 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. Приговор не вступил в законную силу и почти наверняка будет обжалован стороной защиты.