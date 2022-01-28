Варшава, , 10:09 — REGNUM Глава польского МИД Збигнев Рау 2 февраля направится в Вашингтон, где встретится, в частности, с госсекретарем США Энтони Блинкеном и примет участие в сессии стратегического диалога Госдепа. Об этом передает пресс-служба МИД Польши.

США и Польша Zbitnev/Shutterstock.com

Главными темами переговоров станут кризис вокруг Украины и приоритеты польского председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Глава польского МИД встретится также с сенаторами и конгрессменами в Хельсинской комиссии, которая действует при Конгрессе США. Это первый визит Збигнева Рауа в Вашингтон с момента его вступления в должность главы министерства иностранных дел Польши.

Сообщается, что визит продлится до 5 февраля.